Justin Gatlin competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

El velocista Justin Gatlin fue confirmado en el equipo de Estados Unidos para competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

El atleta de 37 años llega como una de las grandes figuras a esta competencia tras ser durante su carrera campeón olímpico (Atenas 2004) y mundial (2003, 2012 y 2017).

Además fue el corredor que venció al multicampeón Usain Bolt en los 100 metros del Campeonato Mundial de Atletismo en 2017.

CONFIRMED!! Olympic & World Champion Justin Gatlin 🇺🇸 will compete at the #Lima2019 Pan American Games!



The man who defeated Usain Bolt in 2017 will now help #TeamUSA race for the gold medal in Peru.



See you in Lima!! #LetsAllPlay #JugamosTodos pic.twitter.com/VTwK4UIvRI