Kristel Köbrich: Me llena de orgullo lograr una nueva medalla para el Team Chile

La nadadora nacional Kristel Köbrich se mostró orgullosa por la medalla de plata que logró en los 1.500 metros de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en una infartante definición ante la joven argentina Delfina Pignatiello.

"Fue una carrera que había que ir a buscar e incomodarla -a Delfina- para poder hacer algo distinto. La mayoría estaba acá para la conferencia después de los 800 y había que cambiar la página, ésa era la diea, había que estar fría y tranquila", dijo tras colgarse la quinta presea en unos Panamericanos.

"Confiaba en que ésta era una de las pruebas que puedo dominar mejor, así que iba por el oro, no hay duda de eso, pero había que tratar de ir a buscarla, molestarla y eso se pudo lograr con una medalla para el Team Chile; me llena de orgullo poder seguir haciéndolo", agregó.

"Tengo 34 años y esto significa mucha experiencia, mucha sabiduría y como siempre digo, esto más que un trabajo es una pasión para mí y ojalá la gente haya vibrado como vibré yo. Mi equipo me acompaña, me sigue y somos fieles al trabajo, con dedicación, y es profesional, eso me llena de orgullo, trabajar así y ser parte del Team Chile", prosiguió Köbrich.

Por último dijo que desde el domingo ya "se piensa en Tokio. Trato de dar lo mejor, sé que significa muchísimo de nuevo ir a Tokio, a unos Juegos Olímpicos otra vez, lo que significa la responsabilidad y la dedicación que hay que hacer para unos Juegos Olímpicos, sobre todo porque ésta es mi prueba".