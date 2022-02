Ministro subrogante de Deportes: Quieren manchar los Juegos

El ministro subrogante de Deportes, Andrés Otero, se refirió a la publicación realizada por La Segunda en torno a un atraso en las obras del Estadio Nacional de cara a los Juegos Panamericanos y aseguró que todo está en orden y que solo hay unos trámites de tipo ambiental que fueron solicitados por la Superintendencia de Estudios Ambientales (SEA).

"Ingresamos una solicitud de evaluación ambiental y SEA nos pidió información adicional para evaluar, no es que hayamos olvidado algo. Y como esto funciona como administración pública, no se admitió a tramitación, lo que no significa el rechazo de la obra. De hecho, ya estamos trabajando en eso junto con los equipos técnicos del SEA, yo conversé personalmente con su director y tenemos súper claro cómo se debe solucionar. De aquí al martes (22 de febrero) vamos a presentar un nuevo requerimiento", expresó Otero en diálogo con El Mercurio.

"Hay que tener tranquilidad, los plazos se mantienen tal cual. Esperamos dejar subidas a Mercado Público las bases de licitación antes del 11 de marzo", añadió.

Respecto a algunas obras que serán entregadas después del evento polideportivo del próximo año, Otero expresó que "es lo mismo que pasó en la Copa América con el Estadio 'Ester Roa', cuya pista de atletismo se instaló después del torneo porque no se necesitaba antes. Lo que se requiere para los Panamericanos debería estar entregado a más tardar en septiembre de 2023 y quizás antes. Pero hay cosas que quedaron en el cronograma para después, como el Paseo de la Memoria y la zona de calentamiento, porque por los requerimientos de Panam Sports, eso se realizará en el coliseo central".

Respecto a las acusaciones, Otero aseguró que "hubo cierta mala intención de algunos funcionarios que trabajaron en el ministerio y de un exministro, cuando ellos saben que son procedimientos habituales. Es una lata que traten de manchar los Juegos, que no son del Presidente Piñera ni del Presidente Boric, son del Estado de Chile".

Por último, Otero fue claro al asegurar que seguirán trabajando hasta el último día de Gobierno: "Todos vamos a trabajar hasta el último día, sin descanso. Es el mensaje que dio la ministra Cecilia Pérez. No solo en Santiago 2023, sino en todas las áreas del ministerio. Y en paralelo, de acuerdo con lo que hablaron los presidentes Piñera y Boric, tenemos que agendar una reunión con las nuevas autoridades, sin perjuicio de lo cual la ministra Pérez ya tuvo conversaciones con la futura ministra (Alexandra) Benado y yo también con la futura subsecretaria (Antonia) Illanes. Ya hemos intercambiado información, me ha preguntado respecto del funcionamiento del ministerio. Aquí vamos a entregar todo, no vamos a esconder nada y todo estará en manos de las futuras autoridades, que le van a dar su sello".