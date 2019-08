Neven Ilic: Chile no tiene la infraestructura deportiva para los Panamericanos

El ex presidente del Comité Olímpico de Chile y actual mandamás de Panam Sports, Neven Ilic, mostró su preocupación de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y aseguró que nuestro país aún no tiene la infraestructura necesaria para albergar el evento.

"Creo que Santiago tiene muchas condiciones positivas. Tiene infraestructura vial, como un gran aeropuerto y metro, los que permitirán que los Juegos se desarrollen ben. Lo que me preocupa es la infraestructura deportiva. A mi juicio, Chile no tiene la infraestructura deportiva al nivel de los Juegos Panamericanos. No conozco lo que tiene planificado pero no podemos entender esto como una fiesta de 15 días. Es un legado para toda la vida. Y por eso quiero ir a mira qué cosas quieren hacer, porque como chileno me importa saber que quedará para mi país", dijo el dirigente deportivo en diálogo con El Mercurio.

"Chile ya tiene un gerente general que está acá, aprendiendo. Una de las cosas que tiene sacar en limpio es cómo distribuir el presupuso en cuatro años. Que no sea como acá (en Lima), que en dos años se hicieron los desembolsos, lo que significó una mayor carga para el Estado", añadió Ilic, quien espera que los Juegos de 2023 sean en una fecha distinta.

"Lo estamos viendo bien. No queremos hacerlo en invierno, sería poco grato. La fecha tentativa es entre octubre y noviembre, y tenemos cuatro años para planificar con las confederaciones para que todo calce", explicó.

"Una meta es que todos los deportes sean clasificatorios a los Juegos Olímpicos", completó.