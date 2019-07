Neven Ilic: En los Panamericanos de Lima 2019 tendremos a los mejores del mundo en atletismo

El presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), Neven Ilic, se mostró satisfecho con el trabajo realizado durante su gestión de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que comienzan el próximo 26 de julio.

El dirigente chileno aseguró en conversación con nuestro programa Todo por el Deporte que se siente contento por el hecho de haber conseguido que durante el certamen continental se disputen varios cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al respecto, el ex timonel del COCh dijo que "estoy encantado por cómo resultó. La verdad podríamos haber logrado más, pero yo llegué tarde a las negociaciones porque fui elegido hace dos años y en general las federaciones internacionales hacen sus calendarios por cuatro años".

"Espero que para Santiago (Panamericanos de 2023) sean muchas más que 22 disciplinas, ojalá sean todas. Hay algunas que tienen su negocio particular, que son las más grandes, en estas clasificatorias olímpicas. Pero más encantado estoy por la calidad de los deportistas que van", apuntó.

En la misma línea, Ilic agregó que "en atletismo llevamos lo mejor del mundo, van los mejores velocistas del mundo, las mejores postas del mundo, las mejores triplistas del mundo... El atletismo va a ser espectacular. Llevamos muy buena natación y gimnasia también. Fue un buen trabajo, nos fijamos esa meta y se logró bastante. Hubo bastante diplomacia".

En relación a cómo están los preparativos para Lima 2019, el mandamás de la Odepa indicó que "todas las cosas en teoría están bien. La parte macro, los estadios, la villa, los comedores, la organización está bien. Pero hay un paso importante desde la teoría a la práctica que es lo que estamos testeando".

"Yo me voy el lunes ya a quedarme allí (en Lima) con todo el equipo de expertos nuestros para poder probar en persona todo, desde la llegada de las delegaciones al aeropuerto, cómo funciona el aeropuerto, cómo funcionan los traslados, los tiempos de traslado. Hay miles de detalles que a mí me ha tocado vivir en los Juegos, cosas que a mí me han molestado y que estamos tratando de que no pase", apuntó.