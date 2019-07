Nicolás Jarry: Los primeros partidos son difíciles en estas condiciones, hubo un ambiente duro

El tenista chileno Nicolás Jarry (55° del ranking mundial de la ATP) aseguró tras su victoria de este miércoles sobre el peruano Nicolás Alvarez (510°) por 6-2 y 7-6(4) en su debut por los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que fue un encuentro complicado, principalmente por el ambiente.

El nieto de Jaime Fillol, que jugó ante el local con el público en contra, afirmó que "los primeros partidos son difíciles y más con estas condiciones, había un ambiente duro. El es un jugador que al final demostró su nivel, algo que yo tenía presente desde antes del partido".

"El primer set se dio más fácil, él estaba más errático, sacó muy mal y yo me aproveché de eso. Después empezó a sacar mejor, me costó devolver, pero pude encontrar la forma de devolver antes del tie break, lo que me dio la tranquilidad para entrar ahí más tranquilo sabiendo que podía sacarle un par de puntos con su saque y eso también te deja más tranquilo para tu saque", relató.

En la misma línea, el nacional agregó que "me costó acostumbrarme al público, porque no tenía muy presente que el ambiente iba a ser así de alentador (para Alvarez). Pero era un ambiente bonito al que al final me pude acostumbrar un poco".

"Me pude meter en mi zona y encontrar la forma de ganar el partido. Independiente de haber jugado no tan bien, era importante seguir avanzando en el cuadro", apuntó.

Sobre sus motivaciones para disputar este torneo, el "Príncipe" afirmó que "me motiva todo: jugar por el país y estar en unos Juegos Panamericanos, porque es muy importante estar una vez más acá".

"Conseguí el oro hace cuatro años y sería increíble repetirlo o aportar al medallero de cualquier forma. Vine a representar al país y a dar lo mejor de mí, que es lo mejor que hay", señaló.