Nicolás Jarry: Todo el mundo esperaba que saliera campeón, pero no es fácil jugar por el país

El tenistas nacional Nicolás Jarry (55° en el ránking ATP) explicó las razones de su temprana y decepcionante eliminación en cuartos de final de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ante el brasileño Joao Menezes (212°), aunque aseguró que buscará revancha en el dobles mixto junto a Alexa Guarachi.

Jarry, sostuvo tras la caída que "es imposible analizarla de buena manera. Fue un duro partido donde a veces caen para tu lado y a veces no. Hoy no fue así. Traté de hace diferentes cosas y de exigir un poco al rival".

Además, añadió que "es súper difícil ganar puntos en estas condiciones. Muchos puntos claves se fueron por milímetros, y los break points que tuve sacó muy bien, cerca de la línea., donde están picando todas las pelotas mala. No queda más que dar vuelta la página, que ya lo hice, enfocarse en el dobles mixtos, en el que tengo una muy buena partner (Guarachi) y apoyar a Tomás (Barrios)".

Sobre las expectativas que habían por su participación en este certamen, el nieto de Fillol dijo que "todo el mundo esperaba que saliera campeón y no es nada fácil, menos jugando por el país. No me pude preparar de la mejor forma, pero el objetivo todavía está en pie y lo voy a buscar".

Junto con esto, se refirió a su molestia durante el partido por el constante ruido de la barra brasileña durante los puntos: "No hay ninguna persona que no le moleste. Traté de que tuvieran más respeto por los jugadores y nada más que eso. Los piques no hay mucho más que se pueda hacer. A veces pican para tu lado y a veces no".

Finalmente, la "Torre" no se mostró dolido por no clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y señaló que la buscará por el ránking: "Siempre ha sido mi meta y sé que lo puedo lograr, así que voy por eso".