Paulina Vega avanzó a octavos de final en tenis de mesa en Lima 2019

La experimentada tenimesista chilena Paulina Vega debutó con una victoria en el cuadro individual de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y pasó a octavos de final.

Vega venció por 4-2 a la colombiana María Perdomo, con parciales de 11-7, 11-1, 3-11, 11-9, 9-11 y 11-7. En la siguiente ronda, chocará este martes con la guatemalteca Hidalynn Zapata.

Paulina comentó tras su triunfo que "en estas instancias, a nivel panamericano, es poco probable que un partido se dé fácil. Los dos primeros sets fueron bastante holgados para mí, pero yo sabía que ella es una jugadora muy luchadora y no me iba a regalar ningún punto. Hubo un descanso, cuando tuvo una lesión en su codo, que a ella la hizo subir y a mí me bajo. De todo se aprende y por suerte y porque estaba firme pude cerrar mi juego y ganar el partido. Me quedo con lo bueno y a seguir con lo que se viene".

Sobre el duelo con Zapata, dijo que "nunca he jugado con ella, es una jugadora joven, zurda, por lo tanto, la táctica es muy distinta a como juego normalmente. Ha jugado bastante bien, en el Latinoamericano le ganó a mi compañera Daniela y las jugadoras jóvenes juegan sin miedo, entonces a veces es mejor entrar con todo sin dejar que se agranden y luchar cada punto. Ese partido lo voy a tratar de disfrutar un poco más, porque tengo que soltarme".

La otra nacional en competencia, Daniela Ortega, fue eliminada en un apretado partido por la dominicana Yasiris Ortiz, quien se impuso por 4-3 con mangas de 10-12, 4-11, 11-9, 11.-9, 7-11, 11-5 y 12-14.

Ortega señaló que "al principio comencé muy mal tácticamente, no hallaba la forma de jugar contra ella, me sentía incómoda y partir 2-0 abajo es significativo, pero pude remontar y en las últimas pelotas ella se la jugó también. Creo que jugué bien, pero al principio empecé muy mal".

En varones, este lunes jugarán Gustavo Gómez contra el mexicano Ricardo Villa, a las 17:45 horas; y Juan Lamadrid frente al peruano Rodrigo Hidalgo, a las 18:30.