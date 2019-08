Paulina Vega logró una esforzada victoria para pasar a cuartos en Lima 2019

La tenimesista chilena Paulina Vega avanzó a los cuartos de final en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tras lograr una sufrida victoria sobre la guatemalteca Hidalynn Zapata.

La nacional se impuso por 4-3, con parciales de 11-9, 11-7, 10-12, 8-11, 9-11, 11-4 y 11-5.

Nuestro enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa, Manfred Schwager, le preguntó a Paulina sobre este trabajado triunfo.

"Como dices tú bien trabajado, un poco sufrido, pero la verdad es que ganar así siempre reconforta porque hay que luchar, nadie dijo que esto iba a ser fácil, son las mejores de América y creo que cada punto y cada set son muy importantes. El trabajo de cabeza, de tratar de controlar la presión es fuerte, porque son cuatro años los que hay que esperar cada vez que uno quiere jugar esto. Se logró esta vez y estoy muy contenta por eso", expresó.

Vega también fue consultada por si este rodaje le ayuda para lo que viene, tanto en individuales como posteriormente en la competencia por equipos.

"Aún no me siento en mi cien por ciento de fluidez, obviamente quiero y puedo dar mucho más, pero ellas son jugadoras jóvenes que no tienen nada que perder y yo por mucha experiencia que tenga a veces eso te juega un poco en contra también. En el momento definitivo lo pude poner en juego, logré comunicarme conmigo e ir punto a punto para poder cerrar. Me gustaría obviamente cerrar 4-0, pero como te digo nada aquí es fácil, lo importante es que se ganó", señaló.

La chilena se medirá en cuartos de final con la estadounidense Yue Wu, quien batió por 4-3 a la brasileña Jessica Yamada, en partido que se jugará este mismo martes a las 16:00 horas.

"Ahora viene una rival muy dura, la actual campeona panamericana, una china nacionalizada estadounidense, pero uno tiene que jugar, lamentablemente es así y lo vamos a luchar, porque con más ganas quiero llegar a esa medalla", manifestó Vega sobre su próxima rival.