Rancagua se ofreció para recibir el bowling de los Panamericanos

La municipalidad de Rancagua, a través de su alcalde, Juan Ramón Godoy, manifestó su intención de que la ciudad histórica acoja el bowling en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 luego de la polémica generada ante la designación de un mall como sede de esta disciplina.

"No es una buena señal que los Panamericanos sean en un mall, en un recinto privado. Rancagua tiene historia con el bowling. La primera cancha de Chile se construyó en Sewell", explicó Godoy en diálogo con El Mercurio.

"Está el compromiso del municipio y la gobernación para ocupar el gimnasio del complejo 'Patricio Mekis', o bien construir una infraestructura específica en el mismo sector. Hicimos el proyecto para financiarlo entre la municipalidad y fondos del gobierno regional", añadió el jefe comunal.

Tanto desde la Federación como desde el Comité Olímpico hay optimismo: "No tiene ningún sentido hacer un evento para que no quede nada después. Si no nos queda un legado ahora, no será nunca. Ahora depende de Santiago 2023 y de la ministra del Deporte. Cuando se quiere, se puede", dijo Fernando Peña, mandamás de la actividad.

"Hay conversaciones para buscar otros lugares e intentar cambiar la sede, y si llegan a buen puerto habrá que evaluarlo. Ojalá se pueda encontrar una alternativa viable en términos de presupuesto", expresó Mujica.