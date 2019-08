Yasmani Acosta logró medalla de bronce en la lucha grecorromana en Lima 2019

El chileno de origen cubano Yasmani Acosta obtuvo medalla de bronce este jueves en la lucha grecorromana de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El deportista nacional superó al argentino Luciano Del Río por un contunente 9-0 en la disputa por el tercer lugar de la categoría 130 kilos.

Acosta había quedado fuera de la disputa por el oro tras caer en semifinales ante el cubano Mijaín López.

Tras el combate, el luchador chileno dijo que "me sentí bien, sabía que no iba a tener muchos problemas, así que salí tranquilo. No salí tan desesperado en el combate y me sentí bien. Hice las cosas como lo había trabajado y lo cerré bien".