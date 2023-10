Mayne-Nicholls anunció medidas legales por uso de imagen de Santiago 2023 con fines políticos

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, anunció medidas legales por la utilización de la imagen de los Juegos Panamericanos en un spot que circuló en redes sociales llamando a votar a favor de la Nueva Constitución que redacta El Consejo Constitucional.

"Ya oficiamos a nuestros abogados, se van a presentar las querellas y demandas que correspondan, la imagen de los Juegos es para los Juegos, las tenemos todas registradas y no las puede usar cualquiera y menos de la manera vergonzosa en que la están usando", declaró este jueves.

"No lo vamos a dejar pasar, hemos construido de manera muy potente la imagen de los Juegos", continuó Mayne-Nicholls.

El expresidente de la ANFP concluyó apuntando a que "hoy me llegó una nuevo análisis de IPSOS donde la gente se siente orgullosa de los Juegos y no podemos permitir que alguien haga mal uso, porque al final nos rebota en contra, eso no lo vamos a permitir y nos vamos a querellar contra todos quienes hagan uso indebido de nuestra imagen".