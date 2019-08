Chile logró tres nuevas medallas de bronce en los Juegos Parapanamericanos de Lima

Una buena jornada sabatina ha tenido la delegación chilena en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, ya que este sábado sumaron tres nuevas medallas gracias al tenis de mesa.

El equipo nacional aseguró las preseas de bronce gracias a Cristian Dettoni, quien cayó en semifinales ante el estadounidense Ian Seindenfeld en la clase 6 de la competencia.

También logró quedarse con la medalla del tercer lugar Ignacio Torres, al caer en la misma instancia ante el campeón vigente y también chileno, Matías Pino, quien buscará la medalla de oro.

En la misma línea, Ailyn Espinoza cedió en la ronda de las cuatro mejores ante la brasileña Jennyfer Marinos, en la clase 8-10.

Además, tres deportistas criollos disputarán la final de la disciplina, ya que Cristian González chocará ante Eziquiel Babes en la clase 4, Luis Flores hará lo propio ante el mexicano Victor Reyes y Pino enfrentará a Seidenfeld.

¡Máxima ilusión 🥇🥇🥇! Ya hay tres chilenos que disputarán la final en tenis de mesa en @Lima2019Juegos: Cristian González 🇨🇱 vs Eziquiel Babes 🇧🇷 (clase 4); Luis Flores 🇨🇱 vs Víctor Reyes 🇲🇽 (clase 2); y Matías Pino 🇨🇱 vs Ian Seidenfeld 🇺🇸 (clase 6) #ChileCompite #TeamParaChile pic.twitter.com/3S4QFi1UpE