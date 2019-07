Arica será la quinta parada del tour mundial del Bodyboard Culture 2019

El Grand Slam ariqueño se desarrollará en la ex Isla Alacrán.

Desde los próximos 19 al 28 de julio, la ciudad de Arica será el epicentro del bodyboard mundial, con el "Arica Bodyboard Culture, donde el deporte se transforma en leyenda", la tercera parada del Tour Mundial en nuestro país, luego de desarrollarse también en las ciudades de Iquique y Antofagasta.

El Grand Slam ariqueño, se desarrollará en la Ex Isla Alacrán, famosa hoy en día no sólo por sus olas que son de carácter mundial, si no también por ser un gran sitio arqueológico.

Dentro del plano deportivo, el certamen entregará 8 mil puntos para el ranking mundial y 30 mil dólares a repartir entre los ganadores, y se realizará en la mundialmente famosa ola El Gringo.

Una de los grandes atractivos que tendrá el certamen será la presencia de más competidores de nivel mundial, como el 11 veces campeón del mundo Mike Stewart, quien sólo viene a este torneo, al igual que el francés oriundo de Isla Reunión, Amaury Lavernhe.

Por otra parte, en los créditos locales, destacan Alan Muñoz de El Tabo, Yoshua Toledo de Iquique, y Kevin Torres de Arica, este último perteneciente al Club Unión Flopos, el ente organizador del certamen.