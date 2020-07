Jugador de Giants se restó de homenaje antirracista: Solo me arrodillo ante Dios

El pitcher de San Francisco Giants Sam Coonrod generó polémica en Estados Unidos al ser el único en no arrodillarse como homenaje al movimiento "Black Lives Matter", en la antesala al primer partido de la temporada de la Major League Baseball contra Los Angeles Dodgers.

En declaraciones al portal TMZ Sports el deportista aseguró que "soy cristiano, así que solo creo que no puedo arrodillarme ante nada que no sea Dios".

"Simplemente no puedo abordar un par de cosas que he leído sobre Black Lives Matter, cómo se inclinan hacia el marxismo", agregó en relación a los aspectos políticos del movimiento que no comparte.