Chilena Renata Barchiesi: Me costó entrar en el Beach Tennis, pero hoy me motiva harto competir

La jugadora chilena de Beach Tennis, Renata Barchiesi, comentó este viernes sobre su incursión y proyecciones en este deporte, en el cual compite desde mayo del año pasado y que le ha valido ser una de las figuras nacionales en la actualidad.

En conversación con Todo por el Deporte, la médico de profesión señaló que: "En principio el Beach Tennis era un hobby para mi. Me costó entrar, pero hoy me motiva competir día a día. En principio jugaba recreativo, pero en diciembre pasado jugué un torneo en Argentina y me fue muy bien".

"Este fin de semana voy a participar en torneos dentro del Sur, también en Iquique y después voy a Punta del Este, ya me motivé con viajar y competir afuera. Además probablemente el deporte se vuelva olímpico en 2024", agregó.

Sobre como logra acomodar su profesión y el participar en diversos torneos, la chilena comentó que: "De repente me colapso un poco porque tengo que cambiar turnos en el trabajo. Mis viajes también me los financio yo, pero ahora último hay una marca que me está entregando auspicios".

Respecto a las metas que se propone dentro del tenis playa para este año, Barchiesi apuntó a que: "Voy a intentar jugar todos los torneos ITF que pueda para ver hasta donde llego en el ránking. Hoy soy número nueve de Chile y quiero subir mucho más".