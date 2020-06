Creador de CrossFit se burló de la muerte de George Floyd y perdió auspiciadores

Greg Glassman, creador y CEO de CrossFit, empresa de métodos de entrenamientos de ejercicios variados, fue criticado y perdió auspiciadores debido a un desfaortunado comentario realizado en redes sociales sobre el asesinato del afroamericao George Floyd en Estados Unidos, hace unas semanas por la fuerza policial.

Glassman respondió en Twitter a una publicación del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud, que calificó el racismo y la discriminación como un problema de salud público, escribiendo el mensaje: "Floyd-19".

Ante esto, Reebok, uno de sus importantes patrocinadores, presentó un comunicado: "Recientemente hemos estado en conversaciones con respecto a un nuevo acuerdo; sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, hemos tomado la decisión de terminar nuestra asociación con CrossFit", dice el comunicado de Reebok, quien afirma que solo cumplirán con sus obligaciones contractuales en 2020.

CrossFit Magnus y Petworth Fitness son otras dos marcas que decidieron finalizar sus vínculos con la empresa de Glassman.

