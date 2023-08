Bicampeón mundial de parapente acrobático: Mi papá fue loco y valiente al introducirme en este deporte

Víctor Carrera (27), más conocido como "Bicho", ha sido campeón mundial de parapente acrobático, obtenido no sólo una, sino dos veces esa distinción, en 2021 y 2022. Pero, ¿cómo logró un chileno, proveniente de las costas de Maitencillo, coronarse como el mayor exponente de este impresionante deporte?

"Cuando tenía tres años mi viejo fue lo suficientemente loco y valiente al mismo tiempo como para introducirme al parapente. Siempre viví en Maitencillo y el lugar es excepcional para volar", cuenta el atleta de Red Bull. Más tarde, con apenas ocho años, se cruzó con unas imágenes en una revista que se quedaron en su rutina y fueron el inicio de todo.

"Vi a personas en parapente, pero haciendo ángulos mucho más raros. Ahí me dije 'wow, me encantaría hacer eso'. Estaba acostumbrado a ver gente volando de una forma muy plana, muy tranquila. Ahí me decidí que yo quería hacer parapente acrobático, y nada más que eso".

Pero sería casi una década más tarde, con 19 años, cuando se daría cuenta de que realmente tenía talento y potencial, tras alejarse de las costas chilenas y viajar por primera vez a Europa a competir, usando todos los medios posibles para participar de la mayor cantidad de competencias.

Al año siguiente, en 2016, había mundial de parapente acrobático. "Ahí vi que había una tremenda oportunidad. Era un poco difícil obviamente ganar en tu segundo año, pero igual quedé quinto. Y creo que ese año me auto validé más", relata.

Pero tuvieron que pasar varios años, y una pandemia entre medio, para que hubiese un nuevo mundial, y una nueva chance de probarse. Con el Mundial de Italia 2021 a la vuelta de la esquina, Bicho se "reventó" entrenando, y no se bajó del parapente entre marzo y julio. "En agosto gané logré ser campeón mundial, liderando cada día de competencia. Sin duda fue un sueño cumplido. Lo veía tan sólido, que se sintió casi natural", dice.

Y no se quedó ahí. En 2022 volvió a la competencia y logró llevarse por segunda vez el título mundial, lo que lo continuó posicionando como uno de los mejores exponentes de la disciplina, a pesar de su corta edad.