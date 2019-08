Chilena Alejandra Contreras fue subcampeona en Mundial Juvenil de Escalada Deportiva

La joven atleta chilena Alejandra Contreras se convirtió este martes en subcampeona en el Mundial Juvenil de Escalada Deportiva que se celebra en Arco, en la provincia de Trento, Italia.

