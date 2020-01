"Coco" Zurita llega a Papudo con extremo show de BMX

"Coco" Zurita, el reconocido raider nacional que hace 16 años realiza maniobras extremas en su bicicleta, siendo en la actualidad uno de los más destacados atletas extremos del mundo, se presentará este domingo en un espectacular y exclusivo evento que se llevará a cabo por primera vez en el balneario de Papudo, en un show llamado "Coco Zurita & Friends",

Zurita, doble medallista en los X-Games (EEUU 2017/ Brasil 2013) y campeón mundial el 2013 en Alemania, exhibirá sus mejores habilidades en Punta Pite, en una rampa en de cinco metros la cual le permite realizar saltos de hasta 8 metros desde el piso.

La rampa, su mejor inversión en la vida, fue traída a Chile para un evento de Tony Hawk y Zurita decidió comprarla hace tres años en parte como una obra social, para que pueda ser utilizada por jóvenes on deseos de proyectarse en los deportes extremos.

"Esta es mi forma de devolver al deporte, a los jóvenes, que tengan las oportunidades que yo no tuve cuando crecí, así que decidí dejar la pista abierta al público todo el año (en el Zignal Park del Parque Araucano). Ahora vamos a llevar la rampa de Santiago a Papudo, la vamos a instalar. Demora como ocho horas en instalarse, de alto tiene como 5 metros, de ancho 14 y de largo 10 metros, entonces es como un buque", dijo a Todo por el Deporte.

El deportista Red Bull, considerado el 2010 como "raider of the year" en Estados Unidos, estará acompañado en Papudo de cinco de los mejores exponentes nacionales de diversas categorías.

"En esta ocasión vamos a tener a Rodrigo Silva que es un chico de 16 años que está partiendo en esta categoría, pero tiene mucho futuro, también a Manuel Gatica, que es un deportista con 14 años de experiencia, quien también entró a esta categoría después de que trajimos la rampa , y vamos a tener a Marcelo Jiménez que es uno de los top 10 deportistas que está representando a Chile en el skate en el mundo, tendremos a Benjamín Hudson y Macarena Pérez, que va a estar full apoyando la rampa a pesar de que no es su disciplina", relató.

"Coco" viene saliendo de una severa lesión de rodilla el 2019 y estas presentaciones forman parte de su regreso a la acción en el medio tubo y donde el principal objetivo es iniciar el camino para alcanzar la ansiada medalla de oro en los X-Games de agosto en Minneapolis, Estados Unidos.

"La rodilla igual está mejorando, ha costado sacarla adelante, la lesión en realidad fue un poquito más grave de lo que pensé, me dañé el cartílago, me hize un hoyito en el cartílago de 3cm en la rodilla, justo en la zona de carga, lo que dea a la rodilla muy delicada para todo lo que es trote, corre, impactos", explicó.

De todas formas, el atleta extremo comentó que "estamos en un plan de seis meses de entrenamiento pensando en los X-Games de Minessota. Tengo el tiempo suficiente para llegar fuerte. Me he sentido muy bien, lo que me da mucha confianza para enfrentar ese mundial de la mejor manera".