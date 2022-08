Dos chilenos trabajan duro en el intento de récord mundial de paracaidismo en Chicago

Cuatro días de intentos y un total de 14 saltos -hasta las 16:00 horas de este jueves 25- llevan los 200 paracaidistas hombres (175) y mujeres (25) que están participando por batir el Récord Mundial de Paracaidismo en Formación Vertical en los cielos de Chicago, Estados Unidos, y donde los chilenos Rodrigo Hernández y Matías Baeza son parte del grupo de seleccionados de 30 países de todo el mundo.

"Estamos poniendo todo de nuestra parte para lograr el récord mundial y dejar a Chile en lo más alto a nivel competitivo. Estos cuatro días han sido muy intensos y hemos estado concentrados en los detalles de los saltos que hemos hecho, pero sin resultados aún. Hoy (jueves) por ejemplo ha habido lluvias y por ellos solo hemos saltado 1 vez", indicó Hernández (33), quien posee 2.300 saltos en su bitácora y vive en Panamá.

La actividad para los 200 atletas y el equipo que trabaja alrededor de ellos, comienza a las 05:00 de cada mañana y terminan la jornada entre las 19:00 y 20:00 horas.

El día para los deportistas hombres y mujeres es intenso, pues deben subir entre cuatro y cinco veces a los 10 aviones disponibles para intentar la plusmarca. Después de cada salto, deben cuidadosamente empacar los paracaídas para volver a volar, revisan los videos, corrigen lo que se tenga que corregir y practican en tierra para volver a repetir el salto. Una vez que atardece, dejan todo preparado para la jornada siguiente, salen a cenar y después de las 22:00 se van a dormir.

El compañero de Hernández en la aventura es Matías Baeza, quien con 27 años posee en su currículo 6.370 saltos, logrando en 2019 su propio récord personal de 1.304. Para entender la súper cifra de saltos del ingeniero comercial es que se dedica desde hace ocho años exclusivamente a la actividad en Brasil y en otros países donde es invitado.

"He estado viviendo en zonas de paracaidismo y saltando prácticamente todos los días desde hace 8 años, por ello mi récord es de 6.370 saltos. Mi mejor marca durante un día fueron 17. La diferencia de saltos entre nosotros dos (con Hernández) es porque yo tengo muchos saltos con alumnos, pasajeros y cámaras. Yo me dedico a esto como trabajo, por eso he efectuado muchos saltos como entrenador", explicó Baeza.

En el paracaidismo se practican distintas disciplinas, una de ellas es el "Freefly", que involucra caída libre en varias orientaciones verticales a diferencia de la orientación tradicional de vuelo horizontal con el "vientre hacia la tierra". Por lo general el "freefly" significa volar con la cabeza hacia arriba en una posición sentada (llamado "sitfly" ) o volar con la cabeza hacia abajo (llamado "head down").

En el evento participan diez aviones que llevan a los hombres y mujeres hasta los 20.000 pies (6.500 metros de altitud) para efectuar la maniobra de lanzamiento y posterior coordinación de cada uno de los deportistas para su ubicación en la figura que deben efectuar cuando van cayendo. A esa altura, todos los atletas usan oxígeno. En esa formación solo tienen un minuto para encadenarse para la hazaña mientras caen a más de 350 kilómetros por hora hacia el suelo.

Para romper el récord, los 200 paracaidistas deben unir los brazos en un patrón preasignado, muy complejo y sin errores antes de separarse y llenar el cielo con 200 paracaídas desplegados, lo que deja una hermosa postal que no es frecuente de ver en las zonas de saltos.

Este récord se intentó en 2018, pero debido a condiciones climáticas desfavorables, los participantes no lo lograron. El último récord mundial vertical logrado fue el 1 de agosto de 2015, cuando un equipo construyó una formación invertida de 164 personas.

Este viernes 26 será el último día para quebrar el récord de los 164, donde existe la posibilidad de que no sean 200, sino que un número superior a los 164 debido que hasta este jueves 25 no se ha cumplido la meta de los 200 por diferentes situaciones en el aire.