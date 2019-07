El francés Amaury Lavernhe se lució en el cuarto día del Bodyboard Culture 2019

Una gran jornada se vivió en el cuarto día del Arica Bodyboard Culture 2019, comenzando con los triunfos de Alan Muñoz de El Tabo, actual número 7 del ranking mundial, y con la destacada actuación del francés Amaury Lavernhe.

El chileno a través de un back flip (maniobra aérea) y un tubo saliendo rolo (maniobra aérea), consiguió quedarse con su manga y avanzar al próximo round del evento principal.

Otra de las figuras fue el galo Pierre Luis Costés, que realiza charlas motivacionales a los chicos del semillero ariqueño, quen señaló que "estaba complicado al comienzo, no tuve suerte, me tocaron unos bombazos de olas pero logré al final ganar mi heat".

El nacional Matías Díaz logró acceder también al evento principal en una ubicación privilegiada al ganar su heat temprano en la mañana de este lunes. "Las condiciones estaban difíciles, estaba muy nervioso al comienzo ya que ayer no hice buenas olas, pero hoy elongué, distraje la mente y logré unos buenos tubitos de izquierda más rolo, sumando 5 y 5.75 puntos y estoy muy feliz, pasé del lugar 27 al 11", señaló el iquiqueño.

En el siguiente heat Diego Sepúlveda, del Club Unión Flopos de Arica pasó al próximo round tomando la oportunidad con una izquierda con rolo, afirmando que "después filtré y me pegué en las rocas pero pude pasar". Gran labor del corredor local, considerando que llegó al ABC2019 con una wild card.

Ya a media mañana la espectacular presentación de Amaury Lavernhe provocó una ovación en casi 500 personas que llegaron a la Isla Alacrán, al lograr dos veces en un heat la anotación máxima de 10 puntos con un "tubazo" de 10 puntos con salida ARS, (aéreo + rolo + 360°), recibiendo puntuación de 9.8 considerado también un 10.

Amaury dijo estar muy contento en Arica. "Es mi decimocuarta visita, ya los años pasan y sigo viniendo a El Gringo, ya no sigo el tour pero no me pierdo este campeonato y volveré sin dudas el próximo año". Amaury también está dando charlas motivacionales a niños de Arica.

Otra de las figuras de la jornada fue el ariqueño Moisés Silva de 16 años, luego de ganarle a Sammy Morretino. El hawaiano acaba de ganar el grand slam Antofagasta Bodyboard Festival la semana recién pasada. Al cierre ganaron sus mangas Michael Pascal de Antofagasta, Jeff Hubard de Hawai y Matías Díaz de Iquique.

Para este martes se reanuda el campeonato con la primera llamada a las 07:30 horas. El streaming se puede ver en vivo en www.apbtour.com y en las plataformas de Arica Cultura Bodyboard en YouTube, Facebook e Instagram.