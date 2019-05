Endurance Challenge 2019 inicia sus inscripciones y entrega de circuitos

La carrera de trail running más importante del cono sur ya tiene fecha. El próximo 12 de octubre todos los amantes de este deporte podrán participar y ser espectadores del The North Face Endurance Challenge, la exigente competencia que recorre la precordillera de Santiago y atraviesa varias comunas de la Región Metropolitana.

Los Early tickets comenzarán a partir de este martes 22 de mayo con 500 tickets de descuento (50 por ciento) para los más fanáticos y así asegurar un cupo en este desafío que este año cumple su 11a versión.

Pero de manera inédita, para esta competencia se entregarán las rutas de los circuitos de forma inmediata para que los competidores puedan prepararse de la mejor forma.

La competencia de Trail Running más técnica de Sudamérica se correrá en sus cinco distancias tradicionales y compromete circuitos por Farellones y Santa Martina: 10K, 21K, 50K, 80K y 160K bajo el concepto From the mountain to the city dado el desafiante desnivel negativo que deberán enfrentar los corredores en sus cinco distancias.

Las distancias de la competencia extrema

Debido a la alta complejidad técnica, los 160K son exclusivos para corredores avanzados al presentar tramos con altitud y condiciones climáticas difíciles. Quienes quieran inscribirse deben presentar 12 nuevos puntos ITRA y entregar ficha médica correspondiente al momento de la acreditación.

Las mismas condiciones se aplican a quienes quieran correr los 80K –comparable a la distancia entre Santiago y Rancagua- con la única excepción que se les exigirán 8 nuevos puntos ITRA a los deportistas que deseen realizar este trayecto.

Para los 50K será necesario presentar 3 puntos ITRA y se les pedirá la ficha médica a los participantes. En este recorrido también hay grados de dificultad extrema como cambios climáticos, giros y altimetría.

El resto de las distancias serán las ya conocidas 10K y 21K para quienes recién se están familiarizando con el cerro.

Los precios de las inscripciones:

160K: $50.000

80K: $40.000

50K: $35.000

21K: $25.000

10K: $20.000

Puedes inscribirte en www.endurancechallenge.cl.