Favoritos al "Rey del Puerto" palpitaron el regreso de Valparaíso Cerro Abajo

Este domingo 27 de febrero se llevará a cabo la 18° versión del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, uno de los eventos de "downhill" más importantes del mundo y que revivirá la rivalidad entre los dos máximos favoritos: el chileno Pedro Ferreira y el checo Tomas Slavík.

En la última edición, celebrada en 2019, el nacional se quedó con el título de "Rey del Puerto" tras vencer al europeo, quien sufrió una dura caída en el tramo final de la competición, por lo que en la edición 2022 se dará la ansiada revancha.

"Haber ganado VCA fue una sensación increíble para mí. Es algo que busqué toda mi vida por lo que desde ese momento no he parado de entrenar. He corrido varias carreras este año y creo que esa es la clave para obtener un buen resultado", aseguró Ferreira, quien viene de coronarse en el Monserrate Cerro Abajo y el descenso de Manizales, en Colombia.

"Cerro Abajo significa mucho para mí, desde mi caída en 2019 no había tenido la oportunidad para volver a correr el evento, pero este año es mi principal objetivo,todos mis esfuerzos están puestos ahí", señaló el Slavík, Campeón Mundial en la categoría Fourcross del UCI World Championship 2021

Red Bull Valparaíso Cerro Bajo 2022 se realizará el domingo 27 de febrero a partir de las 15:45 horas y será transmitido por Red Bull TV.