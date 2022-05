Macarena Pérez volverá a las competencias en la primera fecha de la Copa del Mundo de BMX

Tras meses fuera de acción por una lesión de hombro, la chilena Macarena Pérez alista su retorno a la competencia de BMX en la primera fecha del Mundial 2022, que se llevará a cabo en Montepllier, Francia.

"La verdad es que en estos momentos no tengo muchas expectativas. Pretendo dar lo mejor de mí y ojalá poder encontrarme en el top ten mundial como lo he hecho en los últimos años, pero estoy recién empezando a competir, así que no me trazo objetivos", indicó la deportista olímpica a El Mercurio.

"Me he estado preparando para todo lo que viene. Ahora que ya me siento bien estoy retomando los trucos. Quizás no me van a salir en este campeonato, pero sí en unos meses o quizás en los Juegos Sudamericanos", agregó.

La Copa del Mundo de BMX tendrá su primera parada en Francia entre el 25 y 29 de mayo, para luego trasladarse a Bruselas, Bélgica, en junio. El recorrido para Pérez, representante de Chile en Tokio 2020, continuará en con los Juegos Odesur de Asunción, en octubre, y los Panamericanos de Santiago 2023.