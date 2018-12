El reinado de Hamilton, el poderío de los Warriors y el año de "Canelo" marcaron el 2018

El año 2018 estuvo cargado de eventos importantes en el escenario polideportivo, teniendo al mundo motor, el baloncesto de la NBA, el ciclismo y la segunda parte del duelo entre Canelo Alvarez y Gennady Golovkin en las principales portadas del planeta.

Hamilton otra vez reina en la Fórmula 1

Al igual que en 2017, el piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se alzó como el mejor en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, conquistando su quinto título. De paso, extendió a cuatro años la sequía de Sebastian Vettel en Ferrari.

"Todo el mundo en Mercedes hace su parte para completar esto", aseguró Hamilton sobre su escudería, que también conquistó el Mundial de Constructores en una temporada que comenzó de forma irregular, pues todo indicaba que el 2018 sería el año de Ferrari.

Hamilton, de paso, igualó en número de títulos a Juan Manuel Fangio, leyenda del automovilismo argentino.

Alonso se despidió de la Fórmula 1, pero dejó la puerta abierta

Con 37 años y después de 17 en la Fórmula 1, en la que festejó dos títulos mundiales, 32 victorias , 22 'poles' y 97 podios, Fernando Alonso se despidió de la categoría reina, dejando entrever que puede ser un "hasta luego" si en el futuro le ofrecen un vehículo ganador.

Lo único seguro es que no correrá en F1 en 2019, año en el que intentará ganar Mundial de resistencia (WEC) -que lidera con Toyota- y la Triple Corona, que completará si se anota las 500 Millas de Indianápolis.

El deporte unió a las dos Coreas en histórico desfile

En febrero, Pyeongchang fue la capital del deporte con los Juegos Olímpicos de Invierno, cita que contó con un momento que quedó para la historia, cuando los deportistas de Corea del Sur y Corea del Norte se unieron en un simbólico y pacífico desfile.

"Con la marcha conjunta, los coreanos mandan un mensaje poderoso de paz", dijo Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional.

Este desfile conjunto entre las dos Coreas no ocurría desde 2006, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín.

El año de "Canelo"

En el boxeo internacional, Saúl "Canelo" Alvarez superó una suspensión por dopaje que lo complicó a comienzos de temporada y protagonizó, en septiembre, la segunda parte del esperado combate ante el kazajo Gennady Golovkin.

En una feroz batalla, el mexicano superó la sombra del empate de 2017 y ganó el título peso medio tras dividida decisión, la cual, obviamente, dejó descontento a "GGG".

Debido al resultado, ambos boxeadores manifestaron sus deseos de protagonizar un tercer combate a futuro.

El récord mundial de Eliud Kipchoge en Maratón

El fondista keniano Eliud Kipchoge pulverizó el récord mundial de maratón al ganar una épica carrera en Berlín.

El atleta, héroe nacional en Kenia, se impuso en la capital alemana con un tiempo de 2h01'39'', convirtiéndose en el primer atleta que corre la distancia de 42,195 kilómetros en menos de dos horas y dos minutos.

Kipchoge, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tiene como meta romper el "muro" de las dos horas y convertirse en el maratonista más grande la historia.

Golden State Warriors sumó un nuevo anillo a costa de LeBron James

El equipo de Stephen Curry y Kevin Durant continuó su dominio en la NBA y volvió a vencer en una final a los Cleveland Cavaliers de LeBron James.

El "Rey", tras perder otra final más ante los de Oakland (ganó una de cuatro), decidió cambiar de rumbo y se sumó a Los Angeles Lakers, en donde deberá cubrir el vacío que dejó Kobe Bryant.

El "Imperio" británico se tomó el ciclismo internacional

En el ciclismo, las grandes pruebas por etapas quedaron en manos de grandes exponentes británicos, con Chris Froome ganando el Giro de Italia, Geraint Thomas el Tour de Francia y Simon Yates la Vuelta a España.

Con el triunfo de Froome en Italia, pasó a la historia como el séptimo corredor que posee en su palmarés Tour, Giro y Vuelta.

Carlos Sainz y Matthias Walkner triunfaron en el Dakar

A comienzos de 2018, se disputó la 40° edición del Rally Dakar, evento que no pasó por Chile (tercer año consecutivo), pero que si trazó su recorrido por Perú, Bolivia y Argentina.

Los grandes ganadores, además del chileno Ignacio Casale en cuadriciclos, fueron el español Carlos Sainz en autos y el austríaco Matthias Walkner en motos.

Para 2018, la carrera se disputará entre el 6 y 17 de enero en Perú.

Marc Márquez conquistó su quinto título del Moto GP

El piloto español de Honda Marc Márquez volvió a revalidar el título y alzó el tricampeonato en el Mundial del Moto GP.

Esta fue la quinta corona de la categoría para el hispano, la séptima en campeonatos mundiales de motociclismo.

Escándalo por abusos sexuales manchó al deporte estadounidense

En EE.UU., Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia, fue condenado a un mínimo de 40 y un máximo de 125 años de prisión, por abusar sexualmente a más de un centenar de pacientes.

Entre las víctimas también estaba la cuatro veces campeona olímpica Simone Biles, quien denunció en Twitter su dramática experiencia.

"La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido rota y cuanto más intento apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia", fueron las palabras que impactaron al mundo.