El Super Bowl tendrá por primera vez a cheerleaders hombres

Lo que había sido un trabajo realizado tradicionalmente por mujeres cambió, y en la celebración del Super Bowl 53 quedará confirmado, con la primera presentación en la historia de cheerleaders hombres para animar la gran final.

Quinton Peron y Napoleon Jinnies son los hombres integrantes del cuerpo de cheerleaders de la franquicia de Los Angeles Rams, que lucharán por el título del fútbol americano ante New England Patriots.

"No puedo creer que haya llegado hasta este punto, así que estoy seguro de que refleja lo duro que hemos trabajado", dijo Jinnies a ABC News.

Al ser consultado por su motivación para convertirse en cheerleader, Peron recordó que se cuestionó a si mismo: "¿Por qué no yo? ¿Por qué no puedo hacer esto?".

La actuación de Peron y Jinnies en la final del 3 de febrero recorrerá el mundo, al ser el Super Bowl uno de los eventos deportivos más relevantes del año.

These two NFL cheerleaders will make history at the Super bowl this year -- as the first men to ever perform at the championship game. 📣 https://t.co/aYWtwxJcfN pic.twitter.com/FAT7q1Iose