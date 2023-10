Escaladora chilena conquistó el Master de Boulder 2023

La edición 2023 del Master de Boulder tuvo de todo. Con un alto y parejo nivel competitivo, el evento se desarrolló de gran manera en el Parque Bicentenario de Vitacura, donde además llegaron más de 4.000 personas a disfrutar del día y la competencia organizada por The North Face.

El sábado bien temprano se realizaron las semifinales del torneo, donde el calor fue factor y los escaladores tuvieron que dar lo mejor de sí para sacar un boleto en la final. Luego, a las 19.30 comenzaron las finales, y que tuvieron emoción hasta el final.

En varones, el escalador alemán (con raíces nacionales) Elias Arriagada estuvo peleando el primer lugar muro a muro con el chileno León Pino, pero donde finalmente pudo quedarse con el título, donde Christian Wagner finalmente consiguió el bronce, dando emociones hasta el final. "Lo pasé muy bien estos días, estoy feliz y la energía de la gente. Sabía que tenía una chance de ganar, pero obviamente había muy buenos competidores. Fue difícil, León (Pino) me puso presión siempre y el final fue muy mental" comentó Elias Arriagada.

En damas, Soho Langbehn y Muykuay Silva tuvieron una disputa mano a mano por el primer lugar, y en un final de infarto por puntos, fue Langbehn quien logró quedarse con el título. El podio fue completado por Matilde Cabezas.

"Fue muy inesperado el primer lugar, estoy un poco retirada de las competencias, he ido a los 14 Master de Boulder, pero hoy estoy más enfocada en la roca pero obviamente no me iba a perder el evento The North Face del año. Disfruté la competencia, cómo me sentí y la vibra del público", señaló la atleta The North Face luego de consagrarse campeona.

Destacar que el día sábado llegaron al evento más de 4.000 personas, donde la gente además pudo disfrutar de los shows musicales de Fernando Milagros, Bronko Yotte y Red Bull Batalla, donde animaron a todo el público toda la jornada.