Emile Ritter le dio la primera medalla a Chile en los Juegos Mundiales de Playa Doha 2019, tras obtener el tercer lugar en la final de salto del esquí náutico.

El deportista nacional se quedó con la presea de bronce al lograr una marca de 59,1 metros, quedando detrás del ruso Vladimir Ryanzin (59,9) y del bielorruso Stephan Shpak (59,2).

"Tuve un poco de mala suerte por las condiciones, la serie era bien larga. En la mañana no había tanto viento y en la tarde yo fui el último de la serie así que me tocó harto viento. Pero logré sacar un tercer lugar que me deja muy contento", comentó el deportista nacional tras su logro.