Este viernes el Team Chile de esquí náutico iniciará su participación en el Malibu Open

Este viernes iniciará su participación el Team Chile de esquí náutico en el Malibu Open 2020, el primer y hasta ahora único torneo del Circuito Mundial que se ha mantenido pese a la pandemia de Covid-19.

Este jueves los hermanos Felipe y Rodrigo Miranda y Emile Ritter realizaron el entrenamiento oficial en el Trophy Lake, ubicado en la ciudad de Charleston, en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y donde se desarrollará la competencia hasta el sábado.

"Hemos tenido la posibilidad de entrenar harto estos últimos meses y eso nos da la tranquilidad para llegar bien a esta competencia. Será un torneo muy especial, pero nosotros lo tomamos como todos los años, es decir, buscaremos dar lo mejor y ojalá lograr estar en la pelea de las medallas", señaló Felipe Miranda, quien junto a su hermano se trasladó desde Orlando para tomar parte de esta competencia.

Por su parte, Rodrigo Miranda, también se mostró optimista de cara a este nuevo desafío. "Será un torneo donde seguramente se van a dar marcas excepcionales y por lo mismo hay que tratar de estar en sintonía. Me he sentido muy bien en los últimos entrenamientos y llego con mucha confianza", apuntó.

"He podido entrenar bastante este tiempo y los saltos que he hecho me tienen muy contento y motivado en hacer un buen torneo. Es muy motivante enfrentar a los mejores del mundo" dijo Emile Ritter, quien también ha logrado entrenar este último tiempo en Estados Unidos.

El circuito mundial de esquí náutico contempla la realización de cerca de 10 eventos por temporada, lo que no ha sido posible en 2020 debido a los efectos provocados por el coronavirus.