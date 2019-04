Felipe Miranda y los Juegos Panamericanos: Llego en un gran nivel y con una madurez óptima

El destacado esquiador náutico nacional Felipe Miranda conversó con nuestro programa Todo por el Deporte y se refirió a sus desafíos para el presente año, realizando hincapié en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Mundial adulto de la disciplina. Además se refirió al importante proceso de cambio de entrenador.

"Estoy en un momento clave de mi carrera, con un proceso de madurez óptimo, con un nivel de esquí óptimo y creo que viene un año muy competitivo, con Juegos Panamericanos, con Mundial adulto y creo que tengo todo. Estoy tratando de prepararme de la mejor manera para llegar en la mejor forma", aseguró Miranda.

Además, agregó putualmenrte sobre los Panamericanos, que "el proceso partió hace mucho tiempo, la verdad es que hoy lo tomo positivo, me ha servido mucho y hemos entrenador los últimos tres años de la mejor forma, hace dos años gané el Mundial, el año pasado fue un año complicado, de transición, pero ahora vengo bien y muy fuerte".

Sobre su nuevo entrenador, el checo Martin Colmann luego de 14 años con su anterior adiestrador, el exitoso deportista nacional dijo que "entrenó a la mejor del mundo americana, estuvo en escuelas de esquí durante cuatro años y llevó al equipo universitario de Luisiana al torneo nacional universitario. Además, él como deportista es número uno actual. Entonces me puede aportar mucho porque vive día a día lo que vivo yo".

"Mi entrenador antiguo fue bastante responsable y como nos quiere tanto, es parte de mi familia y después de tantos años decidió dar un paso al costado. Pero, la decisión nosotros la sabíamos antes que todo el mundo y él fue quien nos empezó a guiar en la búsqueda de la persona indicada para que lo reemplace", añadió.

Finalmente, Felipe Miranda se refirió al recambio que hay en su disciplina y dijo que "está Martín Labra, quien es mi sobrino y lo veo día a día. Él no es recambio, sino que es realidad, con apenas 12 años. Al resto, no quiero nombrarlos uno por uno para que no se quede nadie afuera, pero sin duda vienen muy encaminados y yo mismo he podido entrenarlos".