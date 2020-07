Martin Labra y récord nacional de esquí náutico: Es un orgullo superar a mi ídolo Felipe Miranda

El joven deportista nacional Martín Labra se mostró contento por lograr el récord nacional de esquí náutico en la prueba de figura, con tan solo 14 años, así como también por superar a Felipe Miranda en este hito, uno de los máximos exponentes de este deporte en Chile.

Labra, quien consiguió un puntaje de 10.410 puntos, superando los 10.270 de Miranda, en Estados Unidos, dijo en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM que "significa un logro importante para mí porque es mi ídolo y esto sin duda me va a marcar la vida para bien, ya que Pipe (Miranda) cuando supo del récord me fue a abrazar así que eso fue muy lindo para mí".

Además, añadió que "mis impresiones son bastante buenas, no me esperaba tanto hacer el récord, sino que venía a hacer la pasada que vengo haciendo hace más de seis meses. No se nos habían dado los campeonatos por la pandemia de coronavirus y ahora se dio todo, todo se dio perfecto y las condiciones eran muy buenas".

Finalmente, el esquiador acuático señaló que "partí a los cuatro años cuando mi mamá conoció a "Toti" (Miranda) -esposo de su madre- y él me empezó a meter en el mundo del esquí. De a poco le fui agarrando el gusto, al principio no me gustaba mucho, pero después sí. Mis objetivos para el futuro son ganar el Mundial Open en overall, es es el objetivo más claro que tengo hasta ahora", cerró.