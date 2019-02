Henrik von Appen: Quiero ser la primera medalla olímpica invernal que tenga Chile y Latinoamérica

Luego de su participación en la Copa del Mundo que se disputó en Suecia, donde incluso protagonizó un serio accidente que acaparó las portadas de los medios europeos, Henrik von Appen apuntó a las metas que se plantea para este año, donde uno de los mayores objetivos es lograr la primera medalla olímpica para Chile en los próximos Juegos de Invierno.

En diálogo con Todo por el Deporte el esquiador nacional comentó que: "He tenido grandes experiencias como en Pionyang o Sochi, lo más importante siempre son las olimpiadas para cualquier deportista. En los últimos cuatro años me he planteado a que quiero ser la primera medalla olímpica invernal para Chile y Latinoamérica".

"En este continente no tenemos mucha cultura de Juegos Olímpicos invernales, somos muchos habitantes y a pesar de eso no registramos medallas en el certamen. Por eso es mi sueño conseguir ese gran logro".

"Me he dado cuenta que no tengo nada que envidiarle a otros exponentes del esquí a nivel mundial. Puedo llegar a ser el mejor del mundo, antes no veía el esquí como una profesión, pero ahora es lo que me mantiene luchando cada día", afirmó el chileno.

Sobre la estrepitosa caída que sufrió en el certamen europeo, von Appen afirmó que no tuvo graves secuelas, señalando que: "Estoy contento por haber salido ileso del golpe. La resonancia magnética descartó cualquier corte de ligamentos, los rayos X tampoco mostraron ningún daño mayor, así que espero retornar lo antes posible".