LeBron James disparó contra la NFL: Tienen un grupo de viejos con mentalidad esclavista

El destacadio alero de Los Ángeles Lakers en la NBA, LeBron James, cuestionó duramente a la National Football League (NFL), considerando que es una administración que no respeta a los jugadores del fútbol americano.

"En la NFL tienen un grupo de viejos hombres blancos como propietarios de equipos con esa mentalidad esclavista de este es mi equipo y haces lo que digo o me saco a todos de encima", disparó James en el programa The Shop en HBO.

Además, comparó la gestión de este deporte con la NBA, y su comisionado Adam Silver: "Cuando vemos a Silver, a él no le importa si pensamos diferente, si vamos por un camino diferente. Adam deja que podamos expresarlo, siempre de la manera más respetuosa y libre posible".

"Cuando los ves, notás que a él no le interesa si está de acuerdo o no con lo que manifestanos, se sienta a escuchar todo lo que tenemos que decir y deja que podamos mostrarle al mundo qué pensamos".

Finalmente, remató que "en la NFL no tienen en cuenta que son los jugadores los que hacen que el barco siga navegando. Piensan que limitando a hombres como Todd Gurley (corredor de Los Ángeles Rams), Odell Beckham Jr (receptor de New york Giants) ganan el duelo, pero no se dan cuenta que sin esas figuras no habría NFL", cerró.