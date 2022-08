Lewis Hamilton se sumó como dueño de Denver Broncos de la NFL

El equipo Denver Broncos, de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, anunció este martes que el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, pasó a integrar su grupo de propietarios.

"Estamos encantados de dar la bienvenida al siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton a nuestro grupo de propietarios", fue el mensaje con el que Walton-Penner Family Ownership Group recibió al piloto de la escudería Mercedes, que el pasado domingo acabó segundo el Gran Premio de Hungría, el último antes del receso vacacional de la F1.

En junio pasado la familia Walton-Penner, liderada por Rob Walton, heredero de Walmart, llegó a un acuerdo récord para comprar a los Denver Broncos a cambio de 4.650 millones de dólares.

El grupo de propietarios incluye a Carrie Walton Penner, nieta de Sam Walton, fundador de Walmart; Greg Penner, esposo de Carrie; además de Mellody Hobson, codirectora ejecutiva de Ariel Investments y directora de Starbucks.

En julio pasado se unió al consorcio la ex secretaria de Estado, Condoleezza Rice.

"Lewis es un competidor que sabe lo que se necesita para liderar un equipo ganador y un feroz defensor de la igualdad. Con más de 100 victorias (103) es considerado el piloto de F1 más exitoso de todos los tiempos", dice el comunicado.

