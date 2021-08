Los notables bloqueos de Sammis Reyes en su estreno en la NFL

Sammis Reyes se transformó la noche del jueves en el primer chileno en jugar en la NFL y lo hizo de manera aceptable en la caída de Washington Football Team por 22-13 ante New England Patriots en duelo de pretemporada.

El ex jugador de baloncesto sumó dos recepciones y otros dos bloqueos que llamaron la atención de los cibernautas, quienes lo transformaron en trending topic en Chile.

Estas fueron sus mejores jugadas

Thought he did a pretty damn good job of blocking… think that’s coming more naturally to him than catching at this point pic.twitter.com/Tm0qLEJTA9