Sammis Reyes: Creo que muchos inmigrantes se identifican conmigo

Tras hacer historia para el deporte chileno en la NFL, el nacional Sammis Reyes se apresta a luchar por un cupo y así jugar una segunda temporada con Washignton Commanders y lo hace con gran ilusión luego de haber trabajado duro durante el receso.

"He crecido mucho desde el año pasado. Me siento grandioso, en tremenda forma. He trabajado muy duro en el receso. Ahora es cosa de entrar a la cancha y jugar", dijo Reyes en diálogo con El Mercurio.

"He pasado muchas horas revisando videos y estudiando. Me siento cómodo con eso. Estoy entusiasmado y emocionado por lo que viene esta temporada. Tengo ganas de que empiece", añadió quien fuera seleccionado chileno de baloncesto.

Y Reyes va más allá, dado que se siente un ejemplo para quienes llegan como inmigrantes a Estados Unidos.

"Creo que muchos inmigrantes, en especial aquellos que han trabajado muy duro en su vida, me entienden, se identifican conmigo. Ellos saben por lo que he pasado, los obstáculos que enfrentamos quienes venimos de diferentes países hasta acá. Por eso, brillar en este deporte significa todo para mí. Por eso trabajo duro, por mí y por los que me están mirando. Todo el mundo ama a alguien que se esfuerza", aseguró.

El estreno de Reyes en esa segunda temporada está previsto para el próximo 13 de agosto en un duelo amistoso ante Carolina Panthers.