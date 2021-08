Sammis Reyes pasó el corte y entró al plantel oficial de Washington Football Team

Luego de disputar dos partidos de pretemporada, el chileno Sammis Reyes se convertirá en el primer nacional en jugar una temporada de la NFL tras ser seleccionado entre los 53 jugadores que integrarán la plantilla oficial de Washington Football Team.

El entrenador en jefe, Ron Rivera, se inclinó por el ala cerrada chileno, quien pese a su escasa experiencia en el deporte se hizo un lugar luego de sus correctas presentaciones en los partidos que disputó.

Ya en la lista, el ex jugador de baloncesto podría hacer su estreno oficial en la NFL el próximo domingo 12 de septiembre cuando el equipo de la capital juegue ante Chicago Bears.

