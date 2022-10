Sammis Reyes: Siempre supe que iba a seguir en la NFL

Luego de concretar su fichaje con Chicago Bears, el chileno Sammis Reyes contó detalles de su salida de Washington Commanders y se ilusiona con hacer una buena campaña con el histórico equipo de la "ciudad de los vientos".

"Siempre supe que iba a seguir en la NFL. Soy un jugador de NFL y es la única liga donde quiero estar. Tuve hartas posibilidades que rechacé, porque ya el proceso de estas cuatro pruebas era demasiado exigente. En los Bears sentí buena energía desde que llegué al aeropuerto, estoy contentísimo de estar acá", dijo en diálogo con El Mercurio.

Con respecto a lo vivido luego de lesionarse con el equipo de la capital estadounidense, Reyes contó que "venía un poco lesionado de la semana, me hicieron jugar sabiendo eso y en la primera jugada me desgarro el isquiotibial". "Después de eso tuvimos varias conversaciones y terminaron consensuando mi salida. Ellos me pusieron en la lista de reserva de lesionados, que te deja prácticamente fuera todo el año. Llegamos al injury settlement (acuerdo por rescisión de contrato por lesión) con mi agente para poder estar fuera del equipo y recuperarme por mi cuenta", añadió.

"Al final, salir fue la mejor decisión, viendo las cosas que están pasando en Washington", complementó al analizar la campaña que tiene a los Commanders con apenas un triunfo en seis partidos.

Luego vino el período de prueba en varios equipos: "Fue un proceso de aprendizaje. Todos me ofrecieron contrato, aunque no en los términos que queríamos con mi agente... Al final, en los Bears vi la mejor oferta y con mayor proyección para lo que queda de temporada", comentó.