Tampa Bay Buccaneers hizo historia y es el primer club en contratar dos entrenadoras

Tampa Bay Buccaneers de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) hizo historia este jueves tras confirmar que sumará a su equipo técnico a dos entrenadoras, siendo el primer club en hacerlo en este deporte.

Las nuevas incorporaciones del equipo estadounidense son Maral Javadifar, de línea defensiva, y Lori Locust, de fuerza y acondicionamiento. Ambas serán asistentes de los coach.

"Sé lo difícil que puede ser tener la primera oportunidad de entrenar en el nivel más alto de fútbol profesional", aseguró el director técnico de los Buccaneers, Bruce Arians.

El estratega espera que Locust y Javadifar sean "grandes adiciones" al equipo técnico.

