Técnico de Sammis Reyes: Vimos los resultados de lo que ha crecido

El estreno de Sammis Reyes, en el primer chileno en jugar en la NFL, no dejó indiferente a su técnico, Ron Rivera, quien elogió el cometido del nacido en Talcahuano, y aseguró que el jueves, en la caída ante New England Patriots, se vio lo que ha crecido en este período de entrenamiento.

"Creo que se está desarrollando muy bien. Fue un poco desafortunado que tuviera la pinera adolorida y se perdiera unos días de entrenamiento, pero ha vuelto. Ha estado trabajando con Pete Hoener, entrenador de alas cerradas, quien ha estado sobre él empujándolo y el jueves vimos los resultados de lo que puede convertirse y de lo que ha crecido", comentó Rivera.

"Bloqueó bien, realmente me gustó en un par de situaciones, podría ser nuestro cerrada más físico, pero no quiero adelantarme tampoco. Me gustaría verlo atrapar un balón un poco más limpiamente, pero fueron sus dos primeras atrapadas en la NFL. Fue cool, divertido de ver que tuvo su oportunidad y la aprovechó al máximo", añadió.

Reyes tendrá una nueva oportunidad de saltar a la cancha el próximo viernes cuando su equipo reciba a Cincinnati Bengals en su segundo duelo de pretemporada.