Trump adelantó que no verá la NFL tras anuncio de protestas de los jugadores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cumple 74 años este domingo, dijo que no verá los partidos de la NFL, luego de que la mayoría de los jugadores haya sugerido que están de acuerdo en protestar arrodillándose durante el himno de los Estados Unidos.

En un tweet, el mandatario escribió que al parecer la NFL se está dirigiendo a una dirección en la que los jugadores no estarían de pie durante la interpretación del himno.

"Al parecer la NFL se está encaminando en esa dirección, pero no conmigo viendo", escribió el presidente.

La temporada 2016 estuvo llena de controversia sobre los jugadores que se arrodillaban durante el himno, después de que el mariscal de campo Colin Kaepernick fuera el primero en protestar de esa manera diciendo que lo hacía para expresar su rechazo a la desigualdad social y la brutalidad policíaca, situaciones que afectaban más a los grupos minoritarios.

Luego del asesinato de George Floyd bajo la custodia del policía Derek Chauvin, en Minneapolis, las manifestaciones comenzaron en casi todos los estados del país y continúan hasta el día de hoy.

Incluso en las últimas horas, en Atlanta, otro joven afroamericano identificado como Rayshard Brooks falleció baleado por el agente blanco Garrett Rolfe, quien ya fue despedido, mientras que su compañero Devin Bronsan, que participó en un forcejeo con la víctima, se encuentra de baja administrativa.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA