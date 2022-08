Washington Commanders dejó fuera del equipo a Sammis Reyes por lesión

Una lesión en los isquitibiales se está transformando en un dolor de cabeza para el chileno Sammis Reyes, quien fue puesto en la lista de lesionados de Washington Commanders, por lo cual se reducen sus opciones de jugar durante la temporada de fútbol americano que iniciará en septiembre próximo.

En un escueto comunicado, el cuadro de la capital anunció que Reyes y Alex Armah fueron puestos en la lista de reservas y lesionados, quedando fuera del roster.

Se trata de una mala noticia para el jugador de baloncesto, dado que sus opciones de jugar este año liguero son escasas..

La primera es que Reyes llegue a un acuerdo con el equipo durante la próxima semana y sea liberado de la lista de lesionados. Esto le daría la posibilidad de que cuando esté sano pueda volver a entrar con el equipo más adelante en la temporada.

Otra opción es que el equipo lo libere y no tenga contemplada su continuidad, ante lo cual puede ser fichado por cualquiera de los otros 31 equipos de la liga una vez supere la lesión.

We have made multiple roster moves:



--Released the following players:

CB De’Vante Bausby

G Deion Calhoun



--Placed the following players on the Reserve/Injured List:

FB Alex Armah

TE Sammis Reyes