Joven de 21 años murió tras brutal caída desde su caballo durante una carrera

La joven amazona húngara Eszter Jeles, de 21 años, murió tras una dura caída desde el caballo "Toms" mientras disputaba el Campeonato Mundial para Mujeres de Fegentri, el pasado sábado 5 de septiembre.

La mujer cayó en el evento turco, que se llevó a cabo en Veliefendi Racecourse, tras lo cual fue llevada de urgencia a un hospital, donde murió 13 días después.

"Estamos muy tristes de saber que Eszter Jeles perdió su batalla de 13 días por sobrevivir y perdió su vida pese a todos los esfuerzos realizados por los médicos desde el día uno", señaló en un comunicado el Jockey Club de Turquía.

Jeles cayó mientras participaba en una carrera de una milla para jinetes femeninas amateur.

