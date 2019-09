Jugador de hockey recibió un rifle de asalto como premio al ser la figura de un partido

Los premios a los deportistas que resultan como figuras de algún encuentro suelen ser bastante comunes, pero en Rusia llevaron la situación al límite cuando Saveli Kononov recibió un rifle de asalto como regalo tras un partido de hockey sobre hielo.

Según consigna Daily Mail, el portero del equipo Izhstal Izhevsk, que venció 3-2 a Chelmet, fue distinguido con el curioso objeto por su gran nivel en la cancha.

La arma que se le otorgó a Kononov fue un AK-47, con la que posó feliz en un video compartido por su propio club.

- El rifle que recibió como premio Saveli Kononov:

Russian Goalie, Saveli Kononov, received an AK-47 after being named player of the game by his teammates - WTF pic.twitter.com/2tVFskX3Ou