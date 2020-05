Arley Méndez se confiesa: No he mantenido mi peso, me he relajado un poco

El pesista chileno de origen cubano, Arley Méndez, relató cómo ha sobrellevado la cuarentena por la pandemia de coronavirus, que le impidió recibir la visita de su familia desde la isla caribeña, y confesó además que no ha mantenido su peso.

En conversación con La Tercera, el deportista nacional dijo que "para mí no ha sido difícil la ciuarentena, porque igual sigo las normas que han dictado las autoridades, al pie de la letra. Médicamente, todo bien".

"Lo único difícil es lo de mi familia, que estaba pronta a venir y se cancelaron los viajes. Viajaban el 27 de marzo y no pudieron venir. Es la parte mala. Lo otro es que se atrasaron las competencias, que en sí, me favorecen un poco, ya que me dan más tiempo de preparación", apuntó.

A su vez, Méndez confesó que "no he mantenido mi peso, me he relajado un poco. Sigo entrenando mediante lo que puedo. La Federación me ha prestado implementación, con la que entreno en mi departamento".

"Vivo en un primer piso y tengo espacio que me permite hacer algo en la casa, que es lo importante, mantenerse haciendo algo para no perder la forma", agregó.

Sobre la determinación de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021, el pesista dijo que fue una "muy buena decisión. Por una parte, por mí, para recuperarme y llegar en buena forma. Pero por otra, que es aún más importante, por la salud. Muchos atletas que se preparaban para una competencia fundamental como los Juegos Olímpicos están con esta contingencia y cuarentenas".

"Es una pandemia que está golpeando al mundo entero, es poner en riesgo a los atletas. También se arriesga a una mala competición. Japón, tenía entendido, quería hacerlos sí o sí este año. Iba a ser muy pronto, no iba a dar el tiempo para una buena preparación. Es la mejor opción y creo que los atletas a nivel mundial están de acuerdo", aseveró.