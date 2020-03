Coronavirus: Deportista italiano denunció que estuvo atrapado en su hogar con el cadáver de su hermana

En un impactante video, el fisicoculturista italiano Luca Franzese denunció que estuvo atrapado con el cadáver de su hermana, quien falleció a causa del coronavirus, y que durante varios días no recibió ayuda de las autoridades.

"Mi hermana está muerta en la cama, no sé qué hacer, no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me abandonaron. Hago este video por el bien de Italia, por el bien de Nápoles", advirtió.

"A nadie le importó. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona con factores de riesgo, y a nadie le importó nada. Estamos arruinados, Italia nos abandonó", relató visiblemente afectado.

Según afirmaron medios europeos, tras esta dramática situación que sufrió el también actor, una funeraria se acercó para llevarse el cuerpo de su hermana.

Italia es uno de los países más afectados con COVID-19, con una cifra de 196 muertos.

Aquí el drámatico video de Luca Franzese: