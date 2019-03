Sigue con buenos resultados: Arley Méndez obtuvo primer lugar en el USA Weightlifting

El deportista nacional Arley Méndez se quedó con el primer lugar en la categoría 96 kilos del USA Weightlifting.



Méndez logró en arranque un levantamiento de 170 kilos.

Luego, en en envión sumó 207 para finalizar con un total olímpico de 377 kilos.

Chile's Arley Mendez wins #lvio GOLD in the 96kg category with a 170kg snatch and a 207kg clean and jerk for a 377kg total! Watch LIVE > > https://t.co/4HreaihHvl pic.twitter.com/4BkpEvnnRN