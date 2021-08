Los deportistas que irán a las elecciones parlamentarias de noviembre

El 21 de noviembre de este 2021 se realizará una importante elección en Chile, ya que la población podrá elegir al Presidente de la República, Senadores, Diputados y Consejeros Regionales, y ex deportistas nacionales estarán presentes en dichos comicios.

No se trata de un número muy grande, pero los ex atletas Sebastián Keitel y Erika Olivera, además del ex futbolista y director técnico de Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda estarán en papeletas.

Castañeda irá por primera vez como candidato a Diputado y lo hará en el Distrito 5 de Coquimbo, lo que anunció por su cuenta de Instagram, agradeciendo el apoyo de sus simpatizantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victor Hugo Castañeda Vargas (@vhcasta14)

Keitel, por su parte, quien es Diputado por el Distrito 9 de la Región Metropolitana, buscará ser Senador de la Región del Bío Bío, en lo que también será su experiencia inicial en el cargo, en caso de contar con la aprobación de los votantes.

Por último, Olivera querrá ser reelecta en la función de Diputada en el Distrito 9 de la Región Metropolitana (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca), donde se ha desempeñado en los últimos cuatro años.