Bray Wyatt se quedó con el Campeonato Universal ante Braun Strowman en la WWE

"The Fiend" Bray Wyatt se quedó con el Campeonato Universal de la WWE tras derrotar en un a Braun Strowman en el evento estelar del SummerSlam de este domingo.

Durante la pelea los dos luchadores se trasladaron por toda la arena mientras intercambiaban ataques, llegando incluso a backstage donde se agredieron por varios momentos.

Finalmente el triunfo fue para Wyatt, quien luego fue sorpresivamente atacado por Roman Reigns. "El Perro" hizo su regreso a la WWE con un violento ataque sobre ambos peleadores.

Reigns observó a Bray Wyatt, agarró el cinturón del Campeonato Universal de WWE y lo levantó en clara señal de querer recuperarlo.

You never saw THE BIG DOG comin'.#SummerSlam @WWERomanReigns pic.twitter.com/8lbMxugwuh